Академик НАН Беларуси Владимир Логинов высказал свою точку зрения относительно проблемы глобального потепления. По словам белорусского ученого, в начале столетия выбросы парниковых газов в атмосферу составляли порядка 500 миллионов тонн
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Академик НАН Беларуси Владимир Логинов высказал свою точку зрения относительно проблемы глобального потепления. По словам белорусского ученого, в начале столетия выбросы парниковых газов в атмосферу составляли порядка 500 миллионов тонн в год, то на сегодняшний день размер среднегодовых мировых выбросов составляет 60 миллиардов тонн.

Поэтому, как отмечает ученый, быстро остановить данный процесс уже не выйдет. Однако бороться все равно необходимо за счет снижения роста парниковых газов в атмосфере. По Киотскому протоколу, все страны обязались уменьшить выбросы на 5%. А в 2015 году в Париже было подписано всемирное соглашение, однако его не в состоянии выполнить все государства.

Самые дисциплинированные страны, подписавшие Парижский договор, – это Швейцария, Германия, Дания. В этих странах активно стали использоваться ветрогенераторы и солнечные панели, тем самым снижается уровень парниковых выбросов в атмосферу.

А вот Китай, Индия, США, Германия и Япония являются лидерами по выбросам парниковых газов. Отмечается, что они выбрасывают около 70% от всех мировых показателей.

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