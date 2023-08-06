Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает игнорировать призывы членов общественного штаба по закону о Комплексном развитии территорий (КРТ) посетить встречу и ответить на волнующие петербуржцев вопросы. Об этом сообщила юрист Ирина Баханович в своем Telegram-канале.

Она напоминает, что именно Беглов внес на рассмотрение скандальный законопроект и теперь игнорирует приглашение штаба.

«Сведениями о принятом решении Штаба в части приглашения Губернатора на заседание Штаба, рабочих групп, встречу с жителями или иное мероприятие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга не располагают», — сообщается в ответе от администрации Петербурга.

Отдельное внимание Баханович обратила на то, что законопроект был принят в спешке. Ранее многие эксперты и общественные деятели подчеркивали, что депутаты даже ни ознакомились с документом. В их числе мундеп МО «Автово» Кристина Черемных и публицист Павел Смоляк.

Помимо того, Баханович указала, что скоро в Петербурге пройдут выборы и нерешенные проблемы с реализацией «реновации» могут ударить по рейтингу Беглова.

СМИ сообщали, что после принятия закона о КРТ жители «хрущевок» оказались под угрозой переселения из кварталов с хорошо развитой инфраструктурой на окраины города. Многие даже обратились за помощью к президенту РФ и главе Следственного комитета. После скандала Беглов был вынужден «заморозить» реализацию закона о КРТ и создать штаб для решения проблем. Однако уже 10 месяцев градоначальник не появляется на встречах, несмотря на приглашения.