Компания Bartlett Maritime из Огайо взяла на себя задачу по управлению американским военным бюджетом. Для успешной реализации этой цели в ее рядах появился новый вице-президент по коммуникациям – контр-адмирал Чарльз Браун. Для эффективного лоббирования своих интересов, компания прибегла к сотрудничеству с тяжеловесами в этой области – банком Goldman Sachs и юридической фирмой Squire Patton Boggs.

Squire Patton Boggs, которая занимает третье место в США по влиянию среди лоббистских компаний, остается надежным связующим звеном с промышленной и экономической элитой штата Огайо.

«Bartlett была основана в 2019 году с целью сосредоточить в Огайо процессы ремонта атомных подводных лодок, а также приобрести литейный завод с целью сократить сроки ремонта подлодок до 100 дней, что снизит нагрузку на центры технического обслуживания в Портсмуте и Пьюджент-Саунде. Bartlett предложила также вариант создания верфи в Лорейне на озере Эри для капитального ремонта. Данное предложение было поддержано членами Конгресса штата, но в Вашингтоне осталось без комментариев», – подчёркивается в материале Topwar.

Среди преград для реализации планов компании – перемещение подводных лодок через шлюзы Святого Лаврентия и получение разрешения Канады на проход через Великие озера. В качестве возможного решения проблемы было предложено создание верфи на базе ВМФ Гуз-Крик в Южной Каролине.