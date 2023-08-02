Завод «АвтоВАЗ» собрал четыре тестовые Lada Vesta с АКПП вариаторного типа. Сейчас они находятся в Центре инжиниринга, где продолжают проходить испытания.

Речь идет о двух универсалах кросс, выполненных в белом цвете, и еще двух универсалах. Все машины снабжены автоматической коробкой передач вариаторного типа, рассказали представители завода-производителя.

Группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что Lada Vesta с вариатором будет производиться небольшими партиями ближе к концу текущего года.

Напомним, что сейчас у завода «АвтоВАЗ» возникли проблемы с комплектацией авто. В Тольятти на его площадках собралось около 12 тысяч машин, для которых недостает тех или иных комплектующих.