Многоквартирный дом, расположенный на улице Есенина в Белгороде и пострадавший от атаки дрона вечером 13 августа, планируется отремонтировать до конца текущей недели. «План по восстановлению включает замену остекления, которое будет
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многоквартирный дом, расположенный на улице Есенина в Белгороде и пострадавший от атаки дрона вечером 13 августа, планируется отремонтировать до конца текущей недели.

«План по восстановлению включает замену остекления, которое будет выполнено к четвергу. В настоящее время мы временно укрыли поврежденные участки пленкой. Замеры проведены в четырех из пяти квартир. Конец недели станет временем завершения полной реконструкции фасада с использованием керамогранита», – поделился первый заместитель главы города Василий Голиков на оперативном совещании в правительстве региона.

В воскресенье, в 17:43, в дом врезался и взорвался, предположительно, украинский БПЛА. В результата оказались разбитыми окна в 5 квартирах, а также произошло обрушение вентилируемого фасада с 7 по 13 этаж. Также пострадали 16 припаркованных рядом с домом автомобилей.

Вам может понравиться
Международное давление на Украину с целью стимулирования мирных переговоров с Россией на фоне отсутствия предварительных условий в обозримом будущем усиливается, и это факт, признанный в Киеве. Об этом пишет «Коммерсант».

В Киеве признали, что международное сообщество требует мирных переговоров

Международное давление на Украину с целью стимулирования мирных переговоров с Россией на фоне отсутствия предварительных условий в обозримом будущем усиливается, и это факт, признанный в Киеве. Об этом пишет «Коммерсант».
Во второй половине августа курс доллара может подняться выше 100 рублей, а евро – выше 110. При этом, по мнению ведущих финансовых аналитиков, такие показатели курса – далеко не предел.

100 рублей за доллар – не предел: эксперт Суверов дал прогноз по курсу валют на август-сентябрь

Во второй половине августа курс доллара может подняться выше 100 рублей, а евро – выше 110. При этом, по мнению ведущих финансовых аналитиков, такие показатели курса – далеко не предел.
Российская армия нанесла мощный удар из уникальных реактивных систем залпового огня «Торнадо» по пунктам дислокации иностранных наемников ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем материале

MWM: ВС России нанесли сокрушительный удар по месту дислокации иностранных наемников ВСУ

Российская армия нанесла мощный удар из уникальных реактивных систем залпового огня «Торнадо» по пунктам дислокации иностранных наемников ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем материале