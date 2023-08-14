Многоквартирный дом, расположенный на улице Есенина в Белгороде и пострадавший от атаки дрона вечером 13 августа, планируется отремонтировать до конца текущей недели.

«План по восстановлению включает замену остекления, которое будет выполнено к четвергу. В настоящее время мы временно укрыли поврежденные участки пленкой. Замеры проведены в четырех из пяти квартир. Конец недели станет временем завершения полной реконструкции фасада с использованием керамогранита», – поделился первый заместитель главы города Василий Голиков на оперативном совещании в правительстве региона.

В воскресенье, в 17:43, в дом врезался и взорвался, предположительно, украинский БПЛА. В результата оказались разбитыми окна в 5 квартирах, а также произошло обрушение вентилируемого фасада с 7 по 13 этаж. Также пострадали 16 припаркованных рядом с домом автомобилей.