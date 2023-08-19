На 81-м году жизни умер знаменитый советский и российский актер Игорь Ясулович, успевший за свою карьеру сняться в более 300 фильмах и сериалах. Режиссер Александр Котт назвал его смерть огромной потерей для кинематографа.

«Я имел удовольствие работать с ним на съемочной площадке фильма ‘Герой нашего времени’. Мне посчастливилось познакомиться с ним как с актером и как с человеком. Игорь Ясулович был истинным актером второго плана, способным вдохновить и завоевать сердца», – сообщил режиссер.

Игорь Ясулович родился в Самарской области 24 сентября 1941 года. В 1962-м он выпустился с актерского факультета ВГИК. Артист хорошо известен зрителям по комедиям «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Ванька Грозный», а также по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед» и множеству других. Актер выкладывался на полную, исполняя любые роли, поэтому всегда запоминался, независимо от жанра фильма.