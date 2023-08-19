На 81-м году жизни умер знаменитый советский и российский актер Игорь Ясулович, успевший за свою карьеру сняться в более 300 фильмах и сериалах. Режиссер Александр Котт назвал его смерть огромной
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На 81-м году жизни умер знаменитый советский и российский актер Игорь Ясулович, успевший за свою карьеру сняться в более 300 фильмах и сериалах. Режиссер Александр Котт назвал его смерть огромной потерей для кинематографа.

«Я имел удовольствие работать с ним на съемочной площадке фильма ‘Герой нашего времени’. Мне посчастливилось познакомиться с ним как с актером и как с человеком. Игорь Ясулович был истинным актером второго плана, способным вдохновить и завоевать сердца», – сообщил режиссер.

Игорь Ясулович родился в Самарской области 24 сентября 1941 года. В 1962-м он выпустился с актерского факультета ВГИК. Артист хорошо известен зрителям по комедиям «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Ванька Грозный», а также по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед» и множеству других. Актер выкладывался на полную, исполняя любые роли, поэтому всегда запоминался, независимо от жанра фильма.

Вам может понравиться
Совсем скоро цены на продукты в РФ могут увеличиться на 10-20 процентов. Такой прогноз сделал Алексей Каневский, возглавляющий экономический комитет столичного отделения «Опоры России». Про его словам, хлеб, яйца, масло,

Союз предпринимателей прогнозирует повышение цен на продукты питания до 20%

Совсем скоро цены на продукты в РФ могут увеличиться на 10-20 процентов. Такой прогноз сделал Алексей Каневский, возглавляющий экономический комитет столичного отделения «Опоры России». Про его словам, хлеб, яйца, масло,
Осенью Киев получит первые американские танки Abrams, однако они вряд ли помогут ВСУ, сообщает РИА Новости. Авторы публикации поясняют, что речь идет об устаревших боевых машинах модели M1A1, которая была

РИА Новости разбиралось, почему западные танки не помогли ВС Украины

Осенью Киев получит первые американские танки Abrams, однако они вряд ли помогут ВСУ, сообщает РИА Новости. Авторы публикации поясняют, что речь идет об устаревших боевых машинах модели M1A1, которая была
14-летняя сестра Далера Бабиева, тело которого было обнаружено в гараже, арендуемом его опекунами, рассказала, что ей доставалось не меньше, чем брату. Опекунша Вероника избивала даже своих собственных детей, но их

Сестра убитого в Екатеринбурге 6-летнего Далера рассказала, что опекунша била всех детей

14-летняя сестра Далера Бабиева, тело которого было обнаружено в гараже, арендуемом его опекунами, рассказала, что ей доставалось не меньше, чем брату. Опекунша Вероника избивала даже своих собственных детей, но их