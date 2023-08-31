Телеканал СТС начал съемки передачи, посвященной 10-летию спортивной драмы сериала «Молодежка». Премьера реюниона запланирована на октябрь. Актерский состав знаменитого сериала воссоединится, чтобы вспомнить, как снимался сериал.

В передаче зрители вновь увидят полюбившихся героев и легендарную команду «Медведи». Актеры вспомнят о первых успехах на льду, смешные и самые незабываемые сцены. Также артисты поделятся, каким образом этот проект повлиял на их жизнь.

Актер Илья Коробко, воплотивший в сериале защитника Михаила Пономарева, рассказал, что для всех участников проекта данная встреча является очень трогательным событием. «Когда всё только начиналось, мы даже не подозревали, что после сериала столько людей захочет заниматься хоккеем, не думали, что познакомимся с таким количеством хоккеистов, и, конечно, не догадывались, что дорастём до собственного реюниона», – рассказал актер.

Анна Михайловская, сыгравшая Яну Самойлову, заявила, что «это была целая жизнь». Актриса вспомнила, что параллельно со съемочным процессом все актеры строили свою личную жизнь. По ее словам, за две недели до свадьбы ее героини, актриса как раз родила, поэтому ее возвращения очень ждала вся съемочная команда. «И сейчас ощущение, будто мы недавно виделись, будто всё только начинается», – отметила Михайловская.