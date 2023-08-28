Сегодня, 28 августа, для православных верующих России наступил день, посвященный памяти кончины Пресвятой Богородицы. В этот день христиане отмечают восхождение Девы Марии, Матери Иисуса Христа, на небеса и ее прославление.

Этот день занимает особое место среди праздников православной церкви. Согласно духовным текстам, после своей смерти Богородица была вознесена Богом как в духовном, так и в телесном аспектах. Успение символизирует надежду и возвышенность веры, напоминает о благодатной жизни и бессмертии, которые ожидают всех верующих. Богородица, избранная из всех женщин, чтобы стать Матерью Спасителя, воспитала Иисуса Христа, Сына Божьего. Ее жизнь и служение служат примером чистоты, сострадания и преданности.

В этот день церковные общины совершают богослужения, молитвы и памятные ритуалы, включая торжественные шествия и омовение икон.