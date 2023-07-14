Жители города Котельники Московской области обратились к президенту России Владимиру Путину через видеообращение, требуя остановить неконтролируемый поток мигрантов, чтобы предотвратить социальный кризис.

Активисты сообщили, что в Котельниках появились несколько так называемых культурных центров, которые, по их словам, на самом деле являются «центрами бандитизма и экстремизма».

Они отметили, что правоохранительные органы проводят проверки подобных центров. В одном из таких центров было обнаружено большое количество иностранных граждан, приехавших из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Некоторые из них отказывались соблюдать закон и нападали на полицейских.

Жители Котельников указали, что случай в Электростали, когда мигранты в дневное время сняли скальп парню, является ужасным примером. И подобных случаев насилия тысячи. Такая ситуация неприемлема. В нашей стране должен быть порядок, поэтому поток мигрантов необходимо остановить. В противном случае возникнет социальный кризис, поскольку мигранты открыто заявляют, что они намерены остаться здесь.