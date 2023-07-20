Житель города Ступино (Подмосковье) обвиняется в убийстве шести человек и причинении тяжелых травм еще четверым людям. Отмечается, что мужчина умышленно устроил подрыв бытового газа. Данную информацию сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Согласно сообщению, мужчине предъявлено обвинение в убийстве шести человек общеопасным способом, покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества. Отмечается, что среди погибших есть трое детей.

По информации следствия, подозреваемый решил совершить убийство своей супруги и детей, инсценировав подрыв бытового газа. В результате взрыва обрушился подъезд многоквартирного высокоэтажного дома. В результате подрыва погибла его жена и двое детей а также трое соседей. Четверо человек также пострадали от взрыва, получив травмы различной степени тяжести. Уголовное дело в отношении жителя города Ступино передано на рассмотрение в суд.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в Центральном переулке города Ступино Московской области в доме №4.