Гендиректор inXile игровой компании Entertainment Брайан Фарго запустил интернет-магазин Robot Cache, который дает возможность пользователям как покупать, так и продавать имеющиеся у них игры.

В магазин встроена технология блокчейн, благодаря чему часть средств, вырученных от продажи игры, автоматически отправляется разработчику. Именно он получает львиную долю от этих денег – 70 процентов.

Еще 25 процентов получает геймер, который продает игру. Оставшиеся 5% достаются магазину. В Robot Cache имеется возможность заработать и встроенную цифровую валюту, которая дается не только за покупку-продажу игр, но и выполнение увлекательных заданий.

Партнерами онлайн-магазина на данный момент являются корпорация AMD, а также студии 505 Games, Konami и Deep Silver.