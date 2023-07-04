Местные СМИ в Германии саркастически отзывались о новом канцлере Олафе Шольце, описывая его как скучного оратора. Его неспособность быть интересным была отмечена и ему дали прозвище «Шольцомат», пишет «Российская газета».

Однако недавние откровения господина Шольца в области истории показали, что он все еще может удивлять. Возникает вопрос, действительно ли он получил высшее юридическое образование в Гамбурге.

Если бы эти заявления были произнесены главой МИД Германии, старшее поколение немцев, возможно, приняло бы их с усмешкой, учитывая, что Анналена Бербок была всего лишь 11-летней, когда СССР распался. В то время она жила в Соединенных Штатах и вряд ли интересовалась политическими событиями на другом континенте.

Однако Шольцу, который в конце 90-х годов стал депутатом бундестага и чья карьера развивалась под патронажем канцлера Герхарда Шредера, нельзя не знать, какие страны были членами ООН и какие республики входили в состав Советского Союза. Тем не менее, в интервью немецкому телеканалу ARD, Шольц представил «альтернативную историю». По его словам, «Украина уже во времена СССР была самостоятельным государством и имела членство в ООН». Еще одно удивительное открытие канцлера – «Россия первой покинула Советский Союз, а не Украина».

Такие заявления вызвали недоумение и смех у многих наблюдателей. Вопрос возникает: каким образом такой высокопоставленный политик может иметь столь неправильное представление о прошлом исторических событий? Это ставит под сомнение его знания и компетентность во внешней политике.