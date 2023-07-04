Украинские ВС нанесли удар по пограничному посту в населенном пункте Сергеевка Курской области. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, рассказал телеграм-канал Mash.

Удар наносился тремя снарядами из миномета. Разрушений нет, но одного человека пришлось госпитализировать, так как осколок мины попал ему в правую голень.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое, что в Кореневском районе. Обошлось без пострадавших, но в сельской школе от взрывной волны вылетели окна.

В Курской области, как и в семи других регионах, с октября прошлого года действует средний уровень реагирования на угрозы. Это означает внедрение мер безопасности на объектах энергетической инфраструктуры, а также усиление контроля за общественным порядком в населенных пунктах.