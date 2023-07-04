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Григорий Лепс, известный певец, передал бойцу из зоны специальной операции на Украине 1 миллион рублей в качестве вознаграждения за уничтожение танка Leopard. Об этом он объявил в своем Telegram-канале, опубликовав видео с благодарностью от военнослужащего.

В видеоролике, опубликованном самим артистом, он подписал: «Я ответил за свои слова». На этом видео военнослужащий с позывным «Веном» подтверждает получение денег.

Первые подобные награды были вручены в конце июня, когда агитбригада «Русского радио» выступала с концертом в одной из больниц Санкт-Петербурга. Продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев ранее в июне выступил на Петербургском международном экономическом форуме с инициативой награждать бойцов, уничтоживших бронетехнику западного производства в зоне специальной операции. Эту идею поддержали и другие музыканты, включая Григория Лепса.

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