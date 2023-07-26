Группа ученых из Южной Кореи случайным образом смогли открыть эффект сверхпроводимости в условиях комнатной температуры и давлении. Соответствующая научная статья южнокорейских исследователей была опубликована на портале arXiv.

На протяжении последних ста лет ученые во всем мире безуспешно пытались открыть эффект сверхпроводимости в условиях комнатной температуры и давления. Теперь же благодаря работе южнокорейских исследователей ученые смогут разработать новые методы передачи электроэнергии без потерь, квантовые технологии без необходимости охлаждать материалы до крайне низких температур и эффект левитации.

Результатом работы ученых из Южной Кореи стал материал под названием LK-99, обладающий сверхпроводящим свойством. Исследователям удалось добиться данного эффекта благодаря небольшой объемной усадке кристаллической структуры нового материала, которая вызывается путем замещения ионов двухвалентного свинца ионами двухвалентной меди в изоляционной структуре фосфата свинца.