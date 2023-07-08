Сотрудники Института физико-химических исследований в Японии создали устройство, которое позволяет проводить рентгеновское сканирование объектов без вредного излучения. Прибор использует терагерцовый диапазон электромагнитного спектра, но при этом не наносит никакого вреда исследуемым объектам.

Ученые поясняют, что такой подход дает возможность обрабатывать разнообразные аналитические работы и изображения. Добиться нужного эффекта удалось благодаря сотрудничеству с компаниями Mitsubishi Electric, Ricoh, Hamamatsu Photonics и Topcon. Совместно с ними специалисты разрабатывают обородование для спектроскопии, а также ПО для неразрушающего контроля.

Отмечается, что созданное экспертами устройство обладает компактными габаритами, которых удалось достичь использованием особых материалов и оптимизацией методов исследования.