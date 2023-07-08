ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники Института физико-химических исследований в Японии создали устройство, которое позволяет проводить рентгеновское сканирование объектов без вредного излучения. Прибор использует терагерцовый диапазон электромагнитного спектра, но при этом не наносит никакого вреда исследуемым объектам.

Ученые поясняют, что такой подход дает возможность обрабатывать разнообразные аналитические работы и изображения. Добиться нужного эффекта удалось благодаря сотрудничеству с компаниями Mitsubishi Electric, Ricoh, Hamamatsu Photonics и Topcon. Совместно с ними специалисты разрабатывают обородование для спектроскопии, а также ПО для неразрушающего контроля.

Отмечается, что созданное экспертами устройство обладает компактными габаритами, которых удалось достичь использованием особых материалов и оптимизацией методов исследования.

Вам может понравиться

В Лас-Вегасе презентовали крупнейшее сферическое здание в мире

В Лас-Вегасе успешно реализовали проект архитектурной студии Populous и возвели самое большое в мире здание сферической формы. Оно оснащено уникальным дисплеем «Экзосфера», разработанным совместно компаниями Sphere Studio и SACO Technologies.

ОС Linux начнет шпионить за пользователями и сливать персональную информацию в США

Операционная система Linux может начать собирать данные пользователей. Такую инициативу выдвинул Ифе Молони, являющийся одним из разработчиков ОС. Также идея получила поддержку создателя браузера Epiphany Майкла Катандзаро, представляющего компанию Red

Внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения в школах Башкирии призвано создать безопасную среду в учебных заведениях

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил городской лицей №21, расположенный в Кировском районе Уфы, чтобы ознакомиться с работой системы интеллектуального видеонаблюдения. Система была разработана и установлена по поручению главы региона с