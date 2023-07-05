Исследователи из Университета Осаки и Университета Хоккайдо в Японии смогли создать из биополимерных материалов «мозг» для нейронных сетей для создания искусственного интеллекта. Исследования в данной области было опубликовано в научном издании Advanced Functional Materials.

Японские специалисты смогли создать быстрые и энергоэффективные сети. Для этого они использовали одномерные и двумерные структуры. Взяв за основу обычную смесь полимеров под названием «PEDOT:PSS» с высокой проводимостью, ученые смогли создать специальные полимерные провода, обладающие высокой гибкостью и стабильностью.

Структуру трехмерного типа верхнего и нижнего электродов специалисты погружали в прекурсор. Затем ученые смогли вырастить провода, имитирующие формирование синаптических связей путем направления аксонов в незрелом мозге. После полного формирования провода, специалисты проверили все его характеристики при помощи небольших импульсов напряжения.