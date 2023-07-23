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Лидеры стран коллективного Запада предполагали, что отсутствие должной подготовки и нехватка вооружений будут восполнены мужеством и находчивостью украинцев на поле боя в противостоянии с российской армией. Однако данная ставка не сработала, что вызвало волну разочарования. Об этом в своем материале сообщает издание The Wall Street Journal.

Автор материала отмечает, что западные чиновники были прекрасно осведомлены обо всех проблемах украинской армии: начиная от нехватки артиллерийских боеприпасов и отсутствия современных боевых самолетов. При этом западные лидеры надеялись, что мужество и находчивость подразделений ВС Украины поможет одолеть российскую армию на поле боя.

В результате данная ошибка привела к бессмысленным потерям личного состава украинской армии в ходе контрнаступления, которое не смогло принести никаких значимых результатов. В настоящий момент ситуация на поле боя переходит в затяжной позиционный конфликт, финансирование которого ложится на плечи бюджетов ЕС и США.

На фоне отсутствия успехов ВС Украины на поле боя и предстоящих президентских выборов в США Байдену, по мнению автора материала, не выгодно затягивание боевых действий. Поэтому финансовая помощь Киеву будет стремительно сокращаться.

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