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Издание «Взгляд» объяснило, почему киевский режим до сих пор не снес полностью монумент «Родина-мать», который является символом украинской столицы.

По имеющейся информации, режим Зеленского стремится удалить советский герб с огромного памятника и заменить его украинским тризубом. Автор статьи отмечает, что для местных националистов было бы легче поступить с этим монументом так же, как они поступали с множеством советских памятников. Однако возникает проблема.

Проблема заключается в том, что монумент слишком велик, чтобы его уничтожить. Это визитная карточка Киева. Данный памятник является частью единой историко-архитектурной композиции. «Снос этой статуи – это то же самое, что удаление переднего зуба у голливудского актера. Актер все еще существует, но голливудской улыбки уже нет», – говорится в публикации.

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