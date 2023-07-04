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Продажи большегрузных автомобилей могут вырасти в России на 50-65% по итогам года. При этом многие купленные грузовики, вероятно, будут отечественного производства. Такой прогноз публикует издание “Взгляд”.

Специалисты указывают на то, что только с января по май в России было продано более 44 тысяч большегрузных автомобилей. Если темпы их реализации сохранятся, то по итогам года общий объём продаж грузовиков достигнет 115 тысяч автомобилей. Для примера, в прошлом году было продано немногим более 75 тысяч большегрузов.

Аналитики объясняют повышенный спрос несколькими факторами. Во-первых, часть купленных грузовиков – это отложенный спрос. Изначально их планировали приобретать в 2022 году, однако нестабильная ситуация в экономике страны заставила многих потенциальных покупателей отказаться от покупки автомобилей. Во-вторых, свою роль в спросе сыграла специальная военная операция – многие большегрузные автомобили были направлены в зону СВО из складов длительного хранения. Таким образом, возникла необходимость в закупке новой техники.

Как отмечают эксперты, вероятно, в этом году покупатели будут приобретать больше российских машин, так как многие иностранные автопроизводители ещё в прошлом году ушли с российского рынка.

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