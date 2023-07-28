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Руководство Российской Федерации начало решать транспортные проблемы Калининграда, который находится практически в блокадном положении в центре Европы. О значимости региона и перспективах его развития сообщает обозреватель деловой газеты «Взгляд» в своем материале.

На фоне экономического роста Российской Федерации в нулевых годах в Калининграде удалось загрузить судостроительную отрасль стабильными заказами. Когда в 2005 году правительством РФ было принято постановление №166 о промышленном сборе иномарок, которое подразумевало переход от отверточной сборки автомобилей к полному циклу, начал активно развиваться и завод «Автотор».

Однако после введения санкций со стороны США и Европейского союза сообщение по земле с материковой Россией и Калининградом практически остановилось. Поэтому возникла острая необходимость налаживать перевозки грузов морским транспортом по Балтийскому морю.

В настоящий момент Калининград снабжает всем необходимым 21 торговое судно. Два танкера, четыре больших железнодорожных парома и пятнадцать сухогрузов. При этом по словам вице-премьера правительства Калининградской области Александра Рольбинова, в скором времени на линию станут дополнительные паромы.

Недавно объявили о решении построить на территории региона первый в России завод по производству отечественных смартфонов. Для реализации данного проекта уже было выделено 3 миллиарда рублей. Продолжает развиваться и «Автотор», на мощностях которого после ухода европейских производителей уже собирают китайскую модель Kaiyi E5. А в планах выйти на уровень сборки 20 новых моделей.

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