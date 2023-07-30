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Как сообщает издание «Взгляд», в ночь на 30 июля ВСУ вновь предприняли атаку на российскую столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, от атаки украинских беспилотников незначительные повреждения получили фасады двух высоток столичного бизнес-центра «Москва-сити». Собянин заявил, что пострадавших в результате атаки дронов нет.

Отмечается, что повреждение получило 50-этажное здание «IQ-квартала». На уровне пятого-шестого этажей в здании были выбиты стекла. Находившиеся в высотке люди были эвакуированы. Сейчас на месте работают оперативники и правоохранители.

По данным Минобороны РФ, всего на Москву ВСУ отправили три беспилотных летательных аппарата. Один дрон был сбит средствами ПВО над Одинцовским районом. Остальные два беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Из-за потери управления, дроны упали, врезавшись в здание безнес-центра «Москва-сити».

На фоне данного инцидента было перекрыто движение по Тестовской улице в районе местоположения бизнес-центра «Москва-сити».

По словам экспертов, киевский режим осуществляет атаки на Москву от своего бессилия, желая воздействовать на российское общество психологически.

«Ради медийного эффекта, а другого от повреждения фасадов высотных зданий в «Москва-Сити» не будет, киевский режим вновь попрощается с критически важной инфраструктурой двойного назначения», написал военкор Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале.

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