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Эксперты ВТБ зафиксировали повышенный интерес у россиян к китайским машинам. С января по июнь на покупку продукции автопрома КНР было выдано примерно 7 тысяч кредитов на общую сумму 12,5 миллиардов рублей. Это почти в 4 раза выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года – сообщает ТАСС.

Специалисты отметили, что большинство сделок – 36% – пришлось на покупку в кредит автомобилей марки Omoda. Затем по популярности идут машины Changan (20% сделок), замыкает тройку лидеров бренд Haval (15,6%). Оставшуюся часть делят между собой другие китайские марки машин.

Доля китайских автомобилей на российском рынке начала стремительно расти с прошлого года, когда крупные европейские, японские и корейские автопроизводители ушли с российского рынка, а свои активы в России или продали, или передали новым владельцам.

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