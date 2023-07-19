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Украинские боевики попытались осуществить атаку автомобильной и железнодорожной станции в городе Судже Курской области. Такое сообщение передает Телеграм-канал Mash, ссылаясь на очевидцев. В публикации говорится, что видны клубни дыма и слышны доносящиеся звуки взрывов со стороны железнодорожного вокзала и улицы Привокзальной.

По предварительным данным, в районный центр прилетело не менее трех ракет. Предположительно украинские боевики обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Отмечается, что один из снарядов попал в жилой дом. В итоге крыша здания загорелась. Несколько минометных снарядов прилетели в село Гуево. Сведения о пострадавших и возможных погибших в результате обстрела ВСУ на данный момент не известны.

Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь обстреляли населенные пункты Белгородской области. На этот раз прилеты были в селе Вязовое. Однако информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.

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