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Российскими военными в зоне спецоперации был уничтожен словенский танк М-55S, стоящий на вооружении у ВСУ. Танк М-55S является модернизированной версией советского образца Т-55. Об этом сообщило американское издание Forbes.

Отмечается, что экипаж попытался спрятать танк в лесополосе. Однако российская разведка с помощью беспилотного летательного аппарата смогла обнаружить боевую машину противника. Украинский экипаж попытался замаскировать свой танк ветками, спрятав его в лесополосе. Однако выпущенный снаряд попал точно в цель и поджег боевую машину. Отмечается, что описанный случай произошел в районе Сватово-Кременная.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что российские бойцы использовали для наведения камеру с лазерным дальномером. Поэтому было гарантировано точное попадание в цель. После попадания боеприпаса, боевая машина разорвалась на части из-за детонации ее боевого комплекта.

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