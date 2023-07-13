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В районе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» произошел инцидент с воздушным шаром, который при перемещении в воздухе зацепил высоковольтную линию электропередач (ЛЭП) и загорелся. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 12 июля. Сразу после столкновения с ЛЭП возник пожар, но пассажиры самостоятельно справились с возгоранием и потушили его.

В момент происшествия в корзине воздушного шара находились пять человек. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Спасатели, прибывшие на место, успешно провели эвакуацию пассажиров. Стоит отметить, что в результате отключения ЛЭП не было отключено электричество в домах, поскольку данная линия является транзитной.

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