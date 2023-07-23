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Очередная серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по Одессе в ночь на 23 июля. Военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что город и окрестности сотрясали мощные взрывы, после них на нескольких объектах вспыхнули пожары. Кроме того, зафиксированы вторичные детонации, что может указывать на попадание по складам с боеприпасами.

«Сегодня флот и ВКС хорошо работают. Доразведка целей и информация от одесситов дает результаты», – рассказал военкор и эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о комбинированном массированном ударе по Одессе. Для них задействовались крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Ониксы», а также боезаряды Х-22, выпускаемые с бомбардировщиков Ту-22М3. Сообщается как минимум о семи прилетах, в основном в районе порта и расположенной рядом военно-морской базы оперативного командования «Юг».

Воздушная тревога объявлялась не только в Одесской, но еще и в Николаевской и в оккупированных Киевом районах Херсонской области.

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