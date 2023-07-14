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Андрей Коц, эксперт, поделился своим мнением на страницах РИА Новости о действиях Вооруженных сил Украины в течение последних 5 недель. Он отметил изменение тактики и отказ от использования западной бронетехники в попытке провести контрнаступление.

По словам эксперта, основным направлением наступления ВСУ в течение этих 5 недель является Запорожское направление. Украинские военные пытаются прорвать фронт в трех ключевых точках: Орехово, Пятихатки и Времевский выступ.

Однако до сих пор им не удалось даже достичь первой линии обороны. С потерей значительного количества западной техники ВСУ перестали ее использовать для атак и вместо этого направляют пехоту под огневым прикрытием. Однако и эта тактика не приносит заметных результатов.

Коц отметил, что некоторый успех можно наблюдать в наступлении ВСУ под Артемовском, где украинские военные смогли вернуть контроль над несколькими позициями. Однако Андрей Марочко, бывший полковник ЛНР, сообщил о частых атаках ВСУ, которые происходят 3-5 раз в день. По его словам, украинские военные не жалеют снарядов и людей.

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