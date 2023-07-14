Сильные ливни и затянувшаяся плохая погода не дала многим россиянам отдохнуть в Сочи. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что компенсация за сорванный отпуск в такой ситуации вряд ли будет выплачиваться.

Денежные компенсации действительно предусмотрены туроператорами, но только в том случае, если погода не позволяет вылететь на курорт или покинуть отель. В такой ситуации можно рассчитывать на замену авиабилета либо продление отдыха до нормализации погодных условий.

Сейчас ничего подобного не происходит. Несмотря на «Армагеддон», который спровоцировали сильнейшие дожди, россияне своевременно попадают на курорты и приезжают домой. Кроме того, никто не высказывал желания отменять отпуск из-за ливней.

Примерно в том же духе высказался депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Он отметил, что ухудшение погоды не является страховым случаем. Туристам придумают какие-то другие развлечения на период запрета купания. Инфраструктура курортов не пострадала, что позволяет использовать ее после окончания дождей.