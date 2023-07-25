В Телеграм-канале «Военный осведомитель» было опубликовано видео, записанное камерой БПЛА, атаковавшего узел связи противовоздушной обороны ВСУ на Херсонском направлении. На кадрах можно увидеть, как барражирующий боеприпас точным попаданием поражает намеченную цель.

Стоит отметить, что украинские боевики замаскировали узел связи ПВО между домами частного сектора, однако российской воздушной разведке удалось обнаружить цель и успешно поразить ее. Для атаки вражеского военного объекта российскими бойцами был использован дрон-камикадзе «Ланцет».

Также российским бойцам при помощи БПЛА «Упырь» удалось уничтожить камеру слежения, установленную ВСУ на трубу Херсонской ТЭЦ. На видео можно рассмотреть, как российский беспилотник подлетает к трубе ТЭЦ и уничтожает камеру противника. Отмечается, что российский дрон преодолел расстояние 6 км до поражения намеченной цели. «”Упыреводы” выбили камеру, которую вэсэушники разместили на трубе Херсонской ТЭЦ», – написали авторы видео.