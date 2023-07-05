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Группа исследователей из Технологического института Вирджинии разработали уникальную липкую ленту, способную прочно прилипать к любым поверхностям и легко отделяться от них при необходимости. Соответствующий видеоролик с демонстрацией своего изобретения был опубликован на YouTube-канале института Virginia Tech Mechanical Engineering.

По словам доцента кафедры машиностроения Майкла Бартлетта, сотрудники института обнаружили, что процесс отделения клея можно контролировать созданием надрезов. В результате ученые смогли создать липкую ленту с U-образными надрезами, позволяющими изменить направление силы, действующую на липкую сторону.

При создании липкой ленты американские ученые вдохновлялись японским искусством киригами, которое подразумевает создание бумажных фигур с помощью ножниц.

Оказалось, что если после приклеивания ленты попытаться открепить ее от поверхности, то в одном направлении это будет сделать так же легко, как и любую другую липкую ленту. Однако в противоположном направлении человеку придется приложить значительно больше усилий. Ученые подсчитали, что надрезы специальной формы увеличивают сцепление с поверхностью в 60 раз.

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