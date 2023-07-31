Алла Пугачева и ее муж, Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), присутствовали на фестивале певицы Лаймы Вайкуле, который проходил в Юрмале в Латвии. Примадонна не появлялась на публике ранее, хотя они уже находятся в Латвии около месяца, сообщает «КП».

Зрители заметили, что 74-летняя Пугачева выглядела уставшей и передвигалась медленно, идя под ручку с супругом. Когда они вместе пришли на главную сцену, они выбрали боковой вход, а не парадный центральный.

На фестивале, когда Лайма Вайкуле исполняла песню «Листья желтые» на латышском языке, Максим Галкин начал подпевать. Пугачева встала со своего места, опираясь на спинки соседних кресел. В какой-то момент она чуть не упала, однако, она не стала петь и просто наблюдала за происходящим.