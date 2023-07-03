Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о гибели командующего одним из отрядов спецназа Евгения Писаренко, более известного под позывным «Большой», в зоне проведения специальной военной операции.

Гибель командира российского спецназа также подтверждает и военный корреспондент Дмитрий Кулько. По словам военкора, командир спецназа «Большой» был его земляком. Евгений Писаренко на протяжение многих лет нес службу в ставропольском ОМОНе в звании полковника.

Военкор Кулько рассказал, что «Большой» отправился на фронт добровольцем практически сразу после начала специальной военной операции, чтобы защищать мирное население Донбасса. При этом свой позывной «Большой» командир спецназа получил из-за своего двухметрового роста и крепкого телосложения, подчеркнул военкор.

Апти Алаудинов выразил благодарность родителям Евгения Писаренко за то, что вырастили «настоящего Героя и большого человека с большим сердцем».