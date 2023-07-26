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Как сообщает Ura.ru, депутат Государственной думы и журналист Петр Толстой заявил, что новое штурмовое подразделение ВС России, находящееся в зоне спецоперации, было снабжено всем необходимым военным снаряжением за счет собранных средств. По словам Толстого, был собран 51 миллион рублей.

Журналисты издания побеседовали с военнослужащими Первого Армейского корпуса, которые получили снаряжение. По словам бойца с позывным «Коля», им были предоставлены квадрокоптеры, тепловые прицелы, бронежилеты, каски и другие средства защиты. Он подчеркнул, что тепловые прицелы являются невероятно важным оборудованием в зоне боевых действий, позволяющим обнаружить противника в темное время суток. А квадрокоптеры являются универсальным средством для разведчиков.

Военнослужащий выразил благодарность за оказанную им помощь всем, кто участвовал в сборе. В особенности он поблагодарил Народный фронт за доставку оборудования в зону СВО.

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