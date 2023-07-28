В Алексинском районе Тульской области в районе деревни Мазалки 26 июля местными жителями был найден неизвестный предмет, напоминающий фрагмент ракеты. На место обнаружения прибыли спасатели и пожарные. Жители некоторых районов Тульской области сообщили о громких хлопках, напоминающих взрывы.

По сообщению Телеграм-канала «Русское оружие», найденный обломок оказался защитным аэродинамическим колпаком соплового блока разгонной твердотопливной ступени аэробаллистической ракеты «Кинжал».

Колпак ракеты, запущенной с узла подвески самолета-носителя МиГ-31К в районе Ясногорска, упал неподалеку от города Алексин. Он отделился от ракеты на высоте 13500 – 17500 метров и преодолел по баллистической траектории около 10 км, а затем упал в районе деревни Мазалки Алексинского района.

Целью ракеты являлся военный объект в Хмельницкой либо Киевской области. По словам экспертов, ракета достигла намеченной цели, поразив объект противника.