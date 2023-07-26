В ближайшие дни в Татарстане ожидается аномально высокая температура воздуха, которая может достигать 36-37 градусов выше нуля, что примерно на 7 градусов выше обычных норм. Эту информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на данные научного руководителя гидрометцентра России, Романа Вильфанда.

Такое тепло установится в республике в дни 28 и 29 июля. Аналогичные температуры ожидаются также в Чувашии и Ульяновской области.

По словам главы гидрометцентра, некоторые другие регионы также столкнутся с температурным фоном, превышающим норму на 7 и более градусов. К таким регионам относятся Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ.

Прогнозируемые температуры в этих регионах: на Таймыре ожидается плюс 29-30 градусов, на Сахалине − плюс 25-30 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе − плюс 30 и выше градусов.

Кроме того, в Краснодарском крае сегодня и завтра ожидается до плюс 39 градусов. На Черноморском побережье немного прохладнее − от 32 до 34 градусов, что объясняется сглаживающим фактором в виде моря, пояснил Вильфанд.