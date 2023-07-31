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Трое жителей Воронежской области были задержаны сотрудниками ФСБ за подозрение в госизмене. Видео задержания мужчин представителями спецслужб было опубликовано в Сети.

На кадрах можно рассмотреть, как сотрудники ФСБ ведут троих мужчин в наручниках к служебному автомобилю. Затем на видео представлено признание задержанных в совершении незаконных противоправных действий. Они рассказали, как были завербованы украинской организацией, куда передавали данные о российских военных объектах.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ произвели задержание троих граждан России, передававших данные о военных объектах и транспортной инфраструктуре РФ экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная террористической). Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена – ред.). Задержанные могут сесть в тюрьму за свой поступок на пожизненный срок.

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