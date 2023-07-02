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Группа разведчиков из состава ВДВ ВС России обнаружили местоположение танка и станции радиоэлектронной борьбы на Херсонском направлении. Соответствующие кадры уничтожения целей барражирующими боеприпасами «Ланцет» были опубликованы порталом РИА Новости.

Российские разведчики отмечают, что украинские боевики на Херсонском направлении начали серьезнее относиться к маскировке своей военной техники. Однако это не мешает российским бойцам выявлять и уничтожать танки, гаубицы, РСЗО, комплексы ПВО и другую военную технику ВС Украины барражирующими боеприпасами.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что украинский танк и станция РЭБ были очень хорошо замаскированы в лесопосадке. Густая зеленая растительность помогает маскировать технику под деревьями, однако российские разведчики все равно выявляют ее местонахождение.

О реальной угрозе со стороны российских ударных дронов «Ланцет» для украинских боевиков красноречиво свидетельствует заявление руководителя МО Украины Юрия Сака, который просит западные страны передать средства борьбы с российскими беспилотниками.

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