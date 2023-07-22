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Меньше чем две недели назад, в Санкт-Петербурге появился на свет мальчик, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией российского президента Владимира Путина. Интересная новость была опубликована в канале Телеграм городского комитета по здравоохранению.

Десятого июля 2023 года в родильном доме № 10 родился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что также так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина», — поделился комитет.

Мама этого малыша верит, что человек с таким именем обязан приводить людей к порядку и согласию. «Как и любая мать, я хочу, чтобы он вырос лидером, победителем по жизни», — сказала женщина, слова которой были процитированы городским комитетом по здравоохранению Петербурга.

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