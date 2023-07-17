Россияне рассматривают вариант приобретения автомобиля в возрасте до 3 лет, как альтернативу покупки новой машины. У поддержанных трёхлетних автомобилей, как правило, небольшой пробег и при этом их стоимость заметна ниже машины из автосалона. Это касается в том числе и машин премиум-класса. Продажи таких авто в возрасте до 3 лет увеличились. Об этом пишет ixbt.com со ссылкой на данные “Авито Авто”.

Эксперты уточняют, что во втором квартале этого года продажи трёхлетних премиум автомобилей выросли на 90,5 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Среди наиболее популярных моделей в указанном сегменте – BMW различных серий, Lexus RX, а также Mercedes-Benz E-класса. В среднем цена премиум-автомобиля с небольшим пробегом сейчас составляет 6,7 миллиона рублей.

Впрочем, доля таких авто на рынке не слишком высокая. В прошлом году она составлял 1,3 процентов от всех продаж. В этом году – 1,8 процентов.