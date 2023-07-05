«Ростех» успешно зарегистрировал аппарат экстренного восстановления кровообращения под названием Life Stream Ecmo. Это инновационное устройство, разработанное научно-производственным объединением «Сплав» им. А.Н. Ганичева, способно спасать жизни пациентов при внезапной остановке сердца и острой дыхательной недостаточности.

Life Stream Ecmo не уступает зарубежным аналогам, но при этом его стоимость на 30–40% ниже. Это компактное устройство весом всего 9 кг, которое можно сравнить с искусственным легким. Оно пропускает кровь через себя, обогащая ее кислородом и удаляя углекислый газ. Этот аппарат станет ценным средством спасения для пострадавших в результате аварий, пожаров и стихийных бедствий.

Серийное производство аппарата планируется начать в конце 2023 года.