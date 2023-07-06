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1,47 триллиона рублей. Кредитов на такую сумму набрали россияне в июне этого года. Это рекордный показатель почти за десять лет наблюдений. Об этом сообщает “РБК” со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG.

Предыдущий рекорд держался на уровне 1,41 триллиона рублей. Он был установлен в мае этого года. До него лидировал результат декабря 2021 года – тогда россияне взяли кредитов на сумму 1,39 триллиона.

По данным аналитиков, кредитование в России в июне выросло по всем направлениям. При этом наибольший рост показало автокредитование и ипотека. Общая сумма займов на приобретение автомобилей выросла на 8,2% (128,1 миллиард рублей, это тоже новый исторических максимум), а займы на приобретение жилья увеличились на 9,3% (639,5 миллиардов рублей).

Эксперты отмечают, что восстановление рынка кредитования идёт в России со второй половины 2022 году. В первой половине прошлого года, он рухнул на фоне сложной экономической ситуации, западных санкций и геополитических событий, но затем постепенно начал приходить в себя.

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