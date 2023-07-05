Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН), Альберт Бахтизин, нашел способ повысить рождаемость в России. Это – строительство доступного жилья. Он считает, что помимо увеличения экономического роста и финансовой поддержки семей с детьми, ключевую роль играет доступность жилья.

«Строительство жилья способствует повышению рождаемости, помимо других факторов, таких как гибкий график работы родителей, расширенный отпуск по уходу за ребенком и финансовая поддержка семей», – перечислил Бахтизин.

Он подчеркнул, что необходимо обращать внимание не только на количество построенного жилья, но и на его доступность. Для этого важно снижать ипотечные ставки, контролировать цены на жилье и стремиться к увеличению доходов населения. Кроме того, Бахтизин предложил пересмотреть приоритеты в строительстве в пользу малоэтажных домов.