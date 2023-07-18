Российский поисковой гигант «Яндекс» вывел на рынок «умных» телевизоров свою самую большую модель с диагональю в 55 дюймов. Разрешение экрана новой модели составляет 4К, как и других моделей «умных» телевизоров от «Яндекс», а также доступна функция голосового управления с помощью Алисы через пульт устройства.

Дизайн телевизора выполнен в довольно строгом и лаконичном стиле с минимальными рамками корпуса. Устройство оборудовано двумя динамиками суммарной мощностью в 20 Вт. Показатели контрастности также довольно хорошие (5000:1). При этом стоимость новинки – 36 990 рублей.

Помимо прямого назначения – просмотра видеоконтента, устройство может предложить и ряд дополнительных функций, например, установить развлекательные приложения из раздела «Яндекс Игры». Данная функция позволит пользователям попробовать десятки игр, выполненных в различных жанрах.

Если будущий владелец «умного телевизора» уже является обладателем колонки от «Яндекса» с голосовым ассистентом Алисой, то устройством можно будет управлять без пульта. Например, голосом можно будет поставить фильм на паузу или вовсе отключить его.