Одесский телеканал ТСН сообщил о звуках взрывов, которые прогремели в Одессе. Однако причина этих взрывов не была указана.

Вчера утром воздушная тревога охватила несколько областей на северо-востоке и в центре Украины. В начале 11-го числа сирены раздались на территории Черниговской области, а затем их звук был слышен в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях.

Кроме того, сигнал тревоги был слышен на территориях ДНР и Запорожской области, находящихся под контролем режима Зеленского.

В ночь на 16 июля были зафиксированы сильные взрывы в Харькове. Военные корреспонденты утверждали, что эти взрывы связаны с действиями Вооруженных сил Российской Федерации. Украинские военные объекты подверглись ракетным ударам и обстрелам с использованием системы «Герань».