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Согласно информации, полученной из Минобороны Швейцарии, Швейцария примкнет к European Sky Shield Initiative (ESSI) – общеевропейской системе ПВО под руководством Германии.

Глава швейцарского оборонного ведомства, Виола Амхерд, планирует встретиться со своими коллегами из Германии и Австрии в Берне 6-7 июля. Главным пунктом повестки дня будет подписание соглашения о присоединении Швейцарии к системе ESSI, инициатива создания которой исходила от Берлина.

Кроме этого, как сообщили в швейцарском министерстве, нейтральные страны – Швейцария и Австрия – также представят свои требования к нейтралитету в дополнительной декларации.

Участие Швейцарии в этой программе позволит «лучше координировать и при необходимости объединять проекты закупок систем ПВО в Европе» в рамках ESSI, к которой уже присоединились 17 европейских государств.

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