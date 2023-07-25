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Археологи обнаружили под одной из церквей в Мексике неизвестный ранее лабиринт, построенный древними индейскими племенами. Сеть тоннелей и пустоты глубиной до 8 метров специалистом удалось выявить с помощью геофизического сканирования. Подземный лабиринт был обнаружен под церквью в местечке Митла.

Ученые из мексиканского Национального музея антропологии (INAH), Национального автономного университета Мексики (UNAM) и Ассоциации археологических исследований, обнаружившие данное подземное строение, предполагают, что древние индейцы создали сеть тоннелей для «прохода в загробный мир». Иного объяснения назначения данных лабиринтов специалисты пока не нашли.

Для определения размеров и глубины подземных тоннелей ученые применили различные методы сканирования, в том числе и георадар, способный проникать в грунт, томографическое сканирование электрического сопротивлении и сейсмического шума.

Отметим, что коренные сапотеки проживали на территории Митлы с VI века до нашей эры вплоть до прихода на эту землю испанцев в 20-х годах XVI века.

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