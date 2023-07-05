Группа разработчиков из Московского авиационного института и Московского государственного технического университета имени Баумана получила патент на создание инновационного обучающего дрона. Устройство предназначено для обучения школьников и студентов в области беспилотной авиации.

Основная цель разработки заключается в привлечении школьников и студентов к изучению и практическому опыту работы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме самого квадрокоптера, команда разработала дополнительную образовательную программу для учащихся 7-11 классов.

Небольшие размеры квадрокоптера – 219х219х75 мм – и полная защита пропеллеров позволяют его использование внутри помещений. Максимальная взлетная масса равна 345 граммов. Без дополнительных нагрузок коптер способен развивать скорость до 65 км/ч. Дальность радиоуправления устройства достигает ста метров, а время полета составляет до восьми минут. Коптер предназначен для работы в температурном диапазоне от минус 10 до плюс 30 градусов.