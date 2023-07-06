В Лас-Вегасе успешно реализовали проект архитектурной студии Populous и возвели самое большое в мире здание сферической формы. Оно оснащено уникальным дисплеем «Экзосфера», разработанным совместно компаниями Sphere Studio и SACO Technologies.

Реализация проекта обошлась в 2,3 миллиарда долларов. Ширина здания составляет 157, а высота – 111 метров. Наружный светодиодный экран имеет площадь в 54 тысячи квадратных метров. Панель состоит из 1,2 миллиона шайб, в каждой из которых кроется 48 светодиодов, отображающих 256 миллионов цветов. Это дает возможность выводить на сферический экран самые причудливые изображения, меня внешний вид строения.

Здание предназначено для проведения спортивных состязаний и концертов, других развлекательных мероприятий. В нем может поместиться 23 тысячи человек, причем предусмотрено наличие 5 тысяч стоячих и 18 тысяч сидячих мест.