Безопасный досмотр всех автомобилей на Крымском мосту является обязательной процедурой, и он осуществляется для всех транспортных средств. Данный досмотр включает полную проверку багажа у всех туристов, что может занять некоторое время. Скорость прохождения досмотра напрямую зависит от готовности и правильной упаковки багажа пассажиров.

Процесс досмотра на Крымском мосту включает разделение транспорта на две категории. Автомобили с упакованным багажом направляются на ручной досмотр, в то время как автомобили с большим количеством груза проходят сканирование, что занимает больше времени.

Важно правильно упаковать вещи, чтобы их можно было легко извлечь из автомобиля для проведения досмотра. Пассажиры с ручной кладью должны покинуть салон автомобиля и пройти через рамку и интероскоп. Не рекомендуется оставлять предметы в автомобиле в разбросанном состоянии, чтобы не замедлять процесс досмотра.

При досмотре транспорта необходимо выполнить следующие действия:

Открыть двери автомобиля, капот и багажник, а также опустить окна.

Извлечь и открыть все сумки, поднять коврики и достать запаску.

При необходимости пропустить сумки через сканер.

Напомним, что утром 10 июля на Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь из более чем 1300 транспортных средств.